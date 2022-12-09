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НовостиОбщество9 декабря 2022 7:09

Ремонт части улицы Марии Ульяновой за 48,4 млн рублей проведут в Иркутске в 2023 году

Обновят участок от улиц Красный Путь до Сибирских Партизан
Дарья БОЛЕСОВА
Работы должны закончить до 15 августа 2023 года

Работы должны закончить до 15 августа 2023 года

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске запланировали ремонт улицы Марии Ульяновой в микрорайоне Иркутск-2. Власти хотят обновить участок от Красного Пути до Сибирских Партизан, он является достаточно проблемным. Стоимость работ - 48,4 миллиона рублей. Об этом сообщает портал госзакупок, на котором сформирована заявка.

Чтобы провести ремонт, придется демонтировать много конструкций и объектов: старый тротуар, ненужные пни и деревья, покрытие, ограждения и т.д. На их месте должен появиться новый асфальт и пространство для пешеходов. Помимо стандартных ремонтных мероприятий на этом участке восстановят остановку общественного транспорта, смонтируют специальную плитку для слабовидящих, дорожные знаки, "лежачих полицейских".

Согласно документу госзакупки, подрядчика будут искать до 29 декабря. Для выполнения заказа дается четкий срок - от 15 апреля до 15 августа 2023 года.