Погода в Иркутской области 10 декабря: морозы, снег Фото: Мария ЛЕНЦ

Какая погода в Иркутской области 10 декабря ожидает сибиряков, рассказали синоптики. Выходные дни будут не сильно снежными, в некоторых территориях региона может пройти небольшая метель. В южных и центральных частях Приангарья ждать снегопадов не приходится.

Погода в Иркутской области 10 декабря: морозы, снег

- В Чунском, Казачинско-Ленском и северных районах небольшой, местами умеренный снег, ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, метели, температура ночью -20,-25 градусов, при прояснении -28,-33 градусов, в западных и северных районах -12,-17 градусов, при прояснении -22,-27 градусов, днем -9,-14 градусов, местами -17,-22 градусов - рассказали в Гидрометцентре Иркутской области.

Погода в Иркутской области 10 декабря будет чуть лучше, чем в воскресенье, 11 декабря. В последний день недели обещают метели в некоторых территориях региона, ветер до 17 метров в секунду, морозы до -22 градусов.