Более 600 объектов культурного наследия исследовали в Иркутской области за 2022 год

Всего в Иркутской области выявили 4,4 тысячи объектов, которые нужно исследовать и оценить их культурно-историческую значимость Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области продолжают работу по выявлению объектов культурного наследия регионального и местного значений. За 2022 год специалисты проверили 609 выявленных объектов, из них 70% попали в соответствующие списки. Об этом сообщает правительство Приангарья.

- Окончательные данные будут известны к концу года. По закону эту работу должны вести собственники объектов. Необходимо направить перечни объектов главам территорий, где они расположены, и получить от них решения по их сохранению, - заявил губернатор Игорь Кобзев.

Всего в Иркутской области выявили 4,4 тысячи объектов, которые нужно исследовать и оценить их культурно-историческую значимость. Такой объем работ рассчитан на срок до 2030 года. Каждый год должны обследовать около 600 объектов и выносить решение по ним. В январе 2023 года утвердят список зданий, которые проверят до 2024 года.