Изменения в закон о бездомных животных обсуждаются в ЗС Иркутской области

Изменения в закон о бездомных животных обсудили депутаты ЗС Иркутской области. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

На ближайшей сессии Законодательного собрания Иркутской области будет обсуждаться вопрос о внесении изменений в региональный закон о бездомных животных. Предварительно предложения обсудили на заседании комитета ЗС по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве под председательством Романа Габова.

Суть предлагаемых поправок в наделении муниципалитетов большими полномочиями по распоряжению выделяемыми субсидиями ни мониторинг бездомных собак и кошек, а так же выделение части услуг по этому профилю для отдельного финансирования. Речь идёт о ветеринарных осмотрах, вакцинации, стерилизации, кастрации и маркированию. Помимо прочего, вносятся изменения в механизм расчета оплаты труда муниципальным служащим, работающим в этой сфере.

По мнению председателя комитета Романа Габова, вопрос обращения с безнадзорными животными нуждается в более тщательном регулировании.

- Решение проблемы безнадзорных животных давно вызывает множество споров и над ней предстоит ещё работать. Данная законодательная инициатива позволит упорядочить процессы обращения с животными без владельцев, пойти навстречу муниципальным образованиям и общественным организациям, - сказал Роман Габов.