«Слата» собрала местных производителей на ежегодную конференцию в Иркутске. Фото: ООО «Маяк»

Ежегодная конференция «Развиваем родное дело» состоялась 8 декабря в Иркутске. Мероприятие - часть большого проекта «Местные производители», реализуемого торговой сетью “Слата” с 2020 года. В рамках конференции прошли круглый стол «Как достичь качественного роста благодаря объединениям» с участием представителей госструктур, банков и товаропроизводителей, презентации сибирских товаропроизводителей и подписание четырёхстороннего договора между министерством сельского хозяйства Иркутской области, ТС «Слата», Центром «Мой бизнес» и Сбером.

- Настоящее время как никогда способствует тому, что мы всё должны делать сами – от продуктов питания до самолётов, - отметил на открытии конференции мэр Иркутска Руслан Болотов. - Тем более, что развивать собственное производство предпринимателям помогают разные институты: и государственные, и рыночные – как это делает ТС «Слата», развивая свой проект «Местные производители» и вовлекая в него всё больше субъектов малого и среднего бизнеса.

Как сообщила директор по развитию продаж ТС «Слата» Юлия Климова, сейчас на полках торговой сети представлено более 300 наименований товаров от 67-и местных производителей. В основном это товары продовольственных категорий: хлебобулочные изделия, овощи, молочные продукты, яйцо и прочие.

В ближайшем будущем ТС «Слата» планирует довести количество договором с местными товаропроизводителями гипперссылка до 150.