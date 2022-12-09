Торжественное мероприятие в День Героя Отечества провели у Вечного огня в Иркутске

Этот праздник учредили в 2007 году и до сих пор отмечают Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске провели торжественное мероприятие в День Героя Отечества. Горожане собрались у "Вечного огня Славы", чтобы почить память героев. От лица губернатора региона выступил его заместитель, мэр Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.

- Наш народ во все времена сплачивался в годы беды и войн. Но место героическому остается и в мирное время, для этого всегда находятся люди, которые не задумываясь идут на подвиг ради спасения и защиты жизни других людей, - заявил Прокопьев.

Участники мероприятия возложили цветы к огню. В Иркутской области 12 человек удостоились звания Героя России. Среди них летчики испытатели (Александр Бесчастнов, Александр Рудых), космонавтам (Анатолий Иванишин, Дмитрий Кондратьев, Александр Полещук), генералам (Вячеслав Трубников, Дмитрий Фаршинев, Юрий Сулименко) и другие.

Напомним, ежегодно 9 декабря отмечают День Героя России. Этот праздник учредили в 2007 году и до сих пор отмечают.