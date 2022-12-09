Новую ледозаливочную машину закупили для катка спорткомплекса «Авиатор» в Иркутске

Теперь заливка катка займет не неделю, а 40 минут Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В иркутском спортивном комплексе «Авиатор» появилась новая машина для заливки льда. Теперь подготовка катка будет проходить быстрее, а качество льда улучшится. Теперь нужно гораздо меньше ручного труда. Об этом сообщили в администрации Иркутска.

- Здесь тренируются около 150 ребят в возрасте от 8 до 16 лет. Новая современная ледозаливочная машина позволит создать комфортные условия для занятий, обеспечит качественное покрытие, а также сократит долю ручного труда. В свободное от тренировок время каток будет открыт для всех желающих. Его посещение бесплатно, - рассказал мэр города Руслан Болотов.

До появления машины заливку производили руками, весь процесс был достаточно долгим - около недели. Новая мощная техника позволит выполнить такую задачу за 40 минут.