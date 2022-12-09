98 семей отметили новоселье в 2022 году с помощью бюджета в Иркутске

98 молодых семей получили сертификаты на жильё в 2022 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сертификаты, которыми можно частично оплатить покупку квартиры или строительство дома, получили 98 семей. Все они стали участниками подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье». Всего же за последние 17 лет отметили новоселье с помощью этой программы отметили более 1700 молодых иркутян.

– Улучшение жилищных условий иркутян – важная задача для муниципалитета. Помимо поддержки молодых, выполняем расселение аварийного фонда. Сегодня в Иркутске таковым признано около 129 тысяч квадратных метров жилья. За счет бюджетных средств всех уровней, а также в рамках реализации механизма комплексного развития территорий ежегодно наращиваем объемы предоставления новых квартир. Только с 2020 года в новые квартиры из ветхих и аварийных домов переехали 730 семей. В этом году расселяем еще около трехсот семей – это более 900 человек, – прокомментировал мэр города Руслан Болотов.

Для участия в программе необходимо соблюсти ряд условий, например, возраст обоих супругов не должен превышать 35 лет. В 2022 году на финансирование жилищных сертификатов было выделено более 52 млн рублей из городского бюджета. В зависимости от состава семьи участники программы получают от семисот тысяч до более миллиона рублей.