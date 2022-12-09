Поддержку православных школ обсудили в Иркутске депутаты ЗС

Поддержку православных школ обсудили в Иркутске. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Традиционные Иннокентьевские чтения в иркутске начались с круглых столов, посвящённых вопросам духовного просвещения. В частности, состоялся круглый стол на тему «Взаимодействие церкви и государства в сфере образования». Участие в нём приняли председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Ирина Синцова, депутаты, представители православных школ и гимназий.

На мероприятии говорилось об учебном предмете “Основы религиозных культур и светской этики”, о финансировании религиозных учебных заведений и возможности их поддержки из бюджетов разных уровней.

- В Иркутской области работает программа «Школьный учебник». С её помощью малокомплектные школы могут обновить базу учебно-методических материалов. Стоит подумать, как подобные меры поддержки предусмотреть для частных школ. Примером может служить закон о бесплатном питании школьников, согласно которому льготы предоставляются, в том числе, детям, обучающимся в учебных учреждениях любой организационной формы, - сказала Ирина Синцова