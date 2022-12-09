Новая ледозаливочная машина появилась в спорткомплексе “Авиатор” Иркутска

Новая ледозаливочная машина работает на катке стадиона "Авиатор" Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Новая ледозаливочная машина начала работу в спортивном комплексе “Авиатор”. Технику приобрели за счет городского бюджета, поскольку раньше каток на стадионе, площадью 8 тысяч квадратных метров, заливали вручную. Работу новой техники проверил мэр Иркутска Руслан Болотов.

– Стадион «Авиатор» – основная база для подготовки наших юных хоккеистов. Здесь тренируются около 150 ребят в возрасте от 8 до 16 лет. Новая современная ледозаливочная машина позволит создать комфортные условия для занятий, обеспечит качественное покрытие, а также сократит долю ручного труда. В свободное от тренировок время каток будет открыт для всех желающих. Его посещение бесплатно, – отметил Руслан Болотов.

Новая машина заливает каток за 30-40 минут. Более того, машина еще и чистит лед, так что каток будет постоянно поддерживаться в гладком состоянии.

Для катания на коньках в Иркутске уже готовы 25 дворовых хоккейных кортов. Следит за льдом МКУ “Городской спортивно-методический центр”. Еще один большой каток скоро будет готов на острове Конный.

Покататься можно по адресам:

Правобережный округ:

мкр. Топкинский, 10;

ул. 5-ой Армии, 68;

мкр. Зеленый, 30;

переулок Мопра, 6.

Октябрьский округ:

ул. Лопатина, 51;

ул. Байкальская, 190, 312;

ул. Пискунова, 102;

проспект Маршала Жукова, 26;

бульвар Постышева, 20;

ул. Советская, 176.

Ленинский округ:

ул. Сибирских Партизан, 9;

ул. Украинская, 3;

ст. Батарейная, ул. Центральная, 15;

ул. Баумана, 176;

ул. Тельмана, 53;

ул. Мичурина, 8;

мкр. Березовый, 105;

ул. Шахтерская, 11/1.

Свердловский округ:

мкр. Университетский, 87;

мкр. Университетский, 95;

мкр. Первомайский, 76;

бул. Рябикова, 21а;

ул. 4-я Железнодорожная, 44;

ул. Жуковского, 21.