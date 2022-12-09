Новая ледозаливочная машина появилась в спорткомплексе “Авиатор” Иркутска

Новая ледозаливочная машина работает на катке стадиона "Авиатор"
Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска
Новая ледозаливочная машина начала работу в спортивном комплексе “Авиатор”. Технику приобрели за счет городского бюджета, поскольку раньше каток на стадионе, площадью 8 тысяч квадратных метров, заливали вручную. Работу новой техники проверил мэр Иркутска Руслан Болотов.
– Стадион «Авиатор» – основная база для подготовки наших юных хоккеистов. Здесь тренируются около 150 ребят в возрасте от 8 до 16 лет. Новая современная ледозаливочная машина позволит создать комфортные условия для занятий, обеспечит качественное покрытие, а также сократит долю ручного труда. В свободное от тренировок время каток будет открыт для всех желающих. Его посещение бесплатно, – отметил Руслан Болотов.
Новая машина заливает каток за 30-40 минут. Более того, машина еще и чистит лед, так что каток будет постоянно поддерживаться в гладком состоянии.
Для катания на коньках в Иркутске уже готовы 25 дворовых хоккейных кортов. Следит за льдом МКУ “Городской спортивно-методический центр”. Еще один большой каток скоро будет готов на острове Конный.
Покататься можно по адресам:
Правобережный округ:
мкр. Топкинский, 10;
ул. 5-ой Армии, 68;
мкр. Зеленый, 30;
переулок Мопра, 6.
Октябрьский округ:
ул. Лопатина, 51;
ул. Байкальская, 190, 312;
ул. Пискунова, 102;
проспект Маршала Жукова, 26;
бульвар Постышева, 20;
ул. Советская, 176.
Ленинский округ:
ул. Сибирских Партизан, 9;
ул. Украинская, 3;
ст. Батарейная, ул. Центральная, 15;
ул. Баумана, 176;
ул. Тельмана, 53;
ул. Мичурина, 8;
мкр. Березовый, 105;
ул. Шахтерская, 11/1.
Свердловский округ:
мкр. Университетский, 87;
мкр. Университетский, 95;
мкр. Первомайский, 76;
бул. Рябикова, 21а;
ул. 4-я Железнодорожная, 44;
ул. Жуковского, 21.