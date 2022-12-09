Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 декабря 2022 13:16

Полеты в поселок Мама возобновят 12 декабря после вмешательства Росавиации

Ведомство опубликовало дополнение с данными аэропорта поселка
Дарья БОЛЕСОВА
Продажу билетов откроют в субботу, 10 декабря

Продажу билетов откроют в субботу, 10 декабря

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

12 декабря возобновят авиаперелеты до поселка Мама, который оказался отрезан из-за ошибки оператора аэропорта. Он не внес необходимые данные в реестры, поэтому воздушная гавань не имела права принимать самолеты АН-24 и АН-26. Росавиация опубликовала дополнение к Центральному сборнику аэронавигационной информации, в который внесла данные по поселку Мама.

- Именно отсутствие этих данных и не позволяло выполнять полеты. Первый рейс состоится в понедельник, 12 декабря. Продажа билетов откроется в субботу, - рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в официальном ТГ-канале.

Напомним, власти хотели создать временное авиасообщение через другие населенные пункты до Мамы, чтобы родственники могли попасть к местным жителям. На работу санитарной авиации ошибка оператора аэропорта не повлияла, поэтому серьезной угрозы для жизни сибиряков не было.