Супружеские пары, которые в браке больше 50 лет, поздравил мэр Иркутска в драмтеатре

Одна пара прожила вместе 70 лет Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске в Драматическом театре имени Охлопкова провели концерт в честь супружеских пар, которые провели вместе больше 50 лет. Всего в зале присутствовали 164 пары, их поздравил мэр города Руслан Болотов. Об этом сообщает администрация областного центра.

- В этом году в торжественной церемонии приняли участие 164 пары зарегистрировавшие свой брак в 1972, 1967, 1962, 1957, 1952 годах. Из них - 83 отметили 50 лет супружеской жизни, 45 пар - 55 лет, 30 пар - 60 лет, 5 пар - 65 лет, одна пара - 70 лет, - рассказали в мэрии.

Юбилярам вручили цветы и почетные грамоты - не все браки оказываются настолько крепкими, как у этих сибиряков. Отметим, среди них были представители самых разных профессий, в том числе те, кто занимались освоением месторождений природных ископаемых, укреплением обороноспособности, строили гидроэлектростанцию на Ангаре и БАМ.