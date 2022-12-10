39-летний житель Тулунского района убил отчима своей супруги

Причиной конфликта стала личная неприязнь подозреваемого к убитому

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту совершения особо тяжкого преступления. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Вечером, 26 ноября в одном из домов села Алгатуй (Тулунский район) произошла страшная расправа. По версии следствия, 39-летний мужчина набросился с кулаками на 72-летнего отчима своей жены. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Причиной конфликта стала личная неприязнь подозреваемого.

- Чтобы скрыть следы преступления, супруги на следующий день вернулись в дом потерпевшего. Закутав тело в плед, мужчина вывез его в лес и закопал в снегу, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Следователи совместно с сотрудниками полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Мужчина сознался в совершении преступления и показал место, где сокрыл тело потерпевшего. По ходатайству следователя до суда подозреваемый будет находиться под домашним арестом.