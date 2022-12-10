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НовостиОбщество10 декабря 2022 3:04

Документы об участниках Великой Отечественной войны поступили в архив Иркутской области

В будущем они будут размещены на сайте регионального архива
Виктория КУДАЕВА
Документы содержат сведения об участниках Великой Отечественной войны, призванных с территории региона. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Документы содержат сведения об участниках Великой Отечественной войны, призванных с территории региона. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Областной военный комиссариат Иркутской области передал на хранение в государственный архив Иркутской области уникальные документы. Это сведения об участниках Великой Отечественной войны, призванных с территории региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Фонды архива пополнись документами периода Великой Отечественной войны объемом 113 единиц хранения за 1941-1950 гг. Это алфавитные книги военнослужащих, призванных на учебные сборы, дела с оправдательными документами на выдачу свидетельств об освобождении от воинской обязанности и другие документы, позволяющие восстановить жизненный путь человека, находившегося на фронте, - сообщает пресс-служба правительства региона.

Торжественная передача состоялась в пятницу, 9 декабря. Организаторы мероприятия рассказали о проделанной работе по описанию и реставрации документов, их оцифровке. Позже их планируют разместить на сайте архива, чтобы любой желающий мог ознакомиться с ними.