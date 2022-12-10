Учреждение культуры открылось после капитального ремонта в Куйтуне

Учреждение культуры является местом для общения и активного отдыха для жителей поселка. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

В поселке Куйтун состоялось открытие Социально-культурного объединения после капитального ремонта, который начался в октябре 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Капитальный ремонт здания включил в себя замену кровли, отделку фасада, внутренние отделочные работы. Также была заменена электропроводка, системы водоснабжения и водоотведения, благоустроены прилегающие территории, установлены архитектурные сооружения.

- По информации министерства сельского хозяйства Иркутской области, общая сумма субсидий, направленная на капитальный ремонт здания объекта культуры, составила 51,6 млн рублей. Из них доля федерального бюджета - 45,7 млн рублей, областного - 5,9 млн рублей, - сообщает пресс-служба правительства региона.

Учреждение культуры является местом для общения и активного отдыха для жителей поселка. Здесь работает 19 клубных организаций. В художественной самодеятельности участвует 339 человек. Три коллектива удостоены звания «народный» и один «образцовый».