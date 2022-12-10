70% зданий войдут в реестр памятников культурного наследия в Иркутске

Предварительные итоги экспертизы накануне представили в правительстве. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Около 70% обследованных в этом году выявленных объектов культурного наследия получат статус памятников. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Всего в Иркутской области насчитывается 4,4 тысячи объектов культурного наследия, которые не включены в единый реестр памятников. Из них историко-культурную экспертизу проходят 609 зданий и сооружений. Предварительные итоги экспертизы накануне представили в правительстве.

- Вся представленная документация в обязательном порядке проходит общественные обсуждения. На данный момент состоялось обсуждение пяти больших блоков заключений экспертиз, в декабре мы проведем ещё одно такое обсуждение. В них принимают участие представители профессиональных сообществ, местных администраций, религиозных конфессий, представители общественной палаты региона, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Окончательные данные будут известны к концу года. Все объекты культурного наследия должны пройти экспертизу до 2030 года. Власти региона приняли решение изучать по 600 таких объектов в год. Сейчас формируется список на следующий год. Его утверждение запланировано в январе на заседании градостроительного совета.