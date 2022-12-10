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НовостиПроисшествия10 декабря 2022 6:14

Житель Заларинского района погиб при пожаре

В деревне Красное поле сгорел 170-летний бревенчатый дом
Виктория КУДАЕВА
Ликвидация открытого огня и разбор обрушившегося строения заняли несколько часов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

Ликвидация открытого огня и разбор обрушившегося строения заняли несколько часов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара в Заларинском районе с гибелью человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сообщение о пожаре в деревне Красное поле поступило на пульт дежурного накануне днем. Горел старинный деревянный дом. К моменту, когда был обнаружен пожар, 170-летнее бревенчатое строение было охвачено огнем изнутри.

- Очевидцы сообщили прибывшим пожарным о том, что в доме проживал одинокий мужчина. Ликвидация открытого огня, проливка и разбор обрушившегося строения заняли несколько часов. Под обломками был найден погибший хозяин дома, - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Иркутской области.

На месте пожара продолжаются работы. Дознавателям предстоит выяснить причину случившегося.