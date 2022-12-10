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НовостиПроисшествия10 декабря 2022 6:56

Житель Бурятии отправится в колонию на 13 лет за поджог соседского сарая

Мужчина пошел на преступление, разозлившись на свою жену
Виктория КУДАЕВА
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Республике Бурятия рассмотрели дело в отношении местного жителя, который сжег соседский сарай, разозлившись на свою жену. Об этом сообщает пресс-служба Иволгинского городского суда.

Все произошло еще осенью 2021 года. Мужчина, приняв на грудь дозу спиртного, разозлился на гражданскую супругу из-за того, что она не открывала ему дверь. Он угрожал убийством ей и ее ребенку. Позже, все же попав в дом, подсудимый взял вещи своей возлюбленной и ребенка, и сжег их в печке. Причиненный ущерб составил 21 тысячу рублей.

С момента происшествия прошло еще 9 дней. Мужчина, изрядно выпив, снова разозлился на свою жену. Но теперь уже за то, что она не пришла к нему на встречу. Тогда мужчина решил напугать женщину.

- Подсудимый поджег мусор внутри сарая соседского дома, после чего скрылся с места происшествия. Огонь полностью уничтожил деревянную постройку и стоящий рядом с ней забор. Стоимость ущерба оценивается в 15 тысяч рублей, - отмечается в сообщении пресс-службы Иволгинского городского суда.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Отбывать наказание житель Бурятии отправится в исправительную колонию строгого режима. Отмечается, что ранее мужчина уже был судим.