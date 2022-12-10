30-летний водитель погиб в ДТП в Ольхонском районе

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах трагического ДТП, которое произошло в Ольхонском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД Иркутской области.

По предварительной информации, авария произошла сегодня, около 13:00 часов дня на 113 километре автодороги «Баяндай-Еланцы», в районе села Шара Тогот.

- За рулем Subaru Forester находился 30-летний водитель. Мужчина не справился с управлением, иномарка совершила съезд в кювет и опрокинулась, - отмечают в ведомстве.

От полученных травм водитель погиб на месте. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.