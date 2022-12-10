Две дороги открыли после капремонта в Усть-Ордынском Бурятском округе

Две дороги открыли после капремонта в селе Оса в Усть-Ордынском Бурятском округе. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Две дороги открыли после капремонта в селе Оса в Усть-Ордынском Бурятском округе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

На их ремонт из областного и местного бюджетов было направлено более 57 миллионов рублей. Общая протяженность дорог составляет более двух километров.

- Капитальный ремонт улиц в Осинском райцентре имеет социальное значение. На ул. Больничная находится ЦРБ – поток движения здесь интенсивный. Улица Кирова также находится в центре села. Это главные улицы, составляющие транспортную систему, - говорится в сообщении ведомства.

В ходе рабочей поездки глава Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев также осмотрел хоккейный корт в деревне Лузгина и зону в селе Оса. Объекты были открыты в рамках государственных программ «Развитие физической культуры и спорта» и «Формирование комфортной городской среды».