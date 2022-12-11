Семь детей прооперировали с помощью роботизированной системы в Иркутске

Фото: Иркутская детская областная клиническая больница

Иркутские врачи продолжают активно применять хирургическую роботизированную систему для спасения маленьких пациентов, самому юному из них - 4 года. С 8 декабря в областной детской клинической больнице прооперировали семеро детей. Одну из самых сложных провели для ребенка с ахалазией кардии. Об этом в социальных сетях рассказал главный врач Юрий Козлов.

- При данном заболевании пищеварительный орган не способен правильно функционировать и создает препятствие для движения пищи в желудок. Невозможность полноценного питания приводит пациента к тяжелым физическим страданиям,- поделился детский хирург.

Врачи успешно справились со своей задачей и благодаря "роботу" применили шовную технику.

Напомним, 4 дня назад, 8 декабря, в столице Приангарья впервые провели операцию с помощью новой роботизированной хирургической системы. Пациентом оказался подросток с доброкачественной опухолью на почке. Сейчас школьник чувствует себя хорошо и идет на поправку. Впервые подобное оборудование появилось в детской больнице Иркутска, в остальных городах с помощью современных систем оперируют только взрослых пациентов.