Навигацкая школа в Иркутске будет носить имя адмирала Иннокентия Налетова Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Навигацкая школа Иркутского техникума речного и автомобильного транспорта будет носить имя Почетного гражданина Приангарья, кандидата экономических наук адмирала Иннокентия Иннокентьевича Налетова. Об этом объявили на торжественном посвящении в гардемарины 50 первокурсников-курсантов, сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Навигацкая школа была открыта в сентябре 2019 года на базе Иркутского техникума речного и автомобильного транспорта по инициативе адмирала Налетова как продолжение традиций первой Навигацкой школы, созданной в Иркутске в 1754 году по распоряжению вице-губернатора Ланга для обеспечения нужд в кадрах для II Камчатской экспедиции, в которой понадобились мореходы и навигаторы. Адмирал Налетов поддерживал на протяжении трех лет деятельность отделения и участвовал в патриотическом воспитании студентов техникума, - отметила заместитель министра образования Иркутской области Елена Апанович.

Напомним, 100 лет со дня образования Иркутского музыкального колледжа отпраздновали студенты и педагоги этой осенью. В честь круглой даты в областной филармонии прошел торжественный концерт. К пожеланиям процветания, вдохновения и профессиональных достижений присоединился глава региона Игорь Кобзев. Он вручил учебному заведению знак общественного поощрения «85 лет Иркутской области».

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