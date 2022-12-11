Метель накроет часть районов Иркутской области 11 декабря Фото: Олег Укладов

После нескольких дней аномально высоких для декабря температур небесная канцелярия собирается устроить неприятный сюрприз для жителей Приангарья. Местами по области днем 11 декабря синоптики обещают метели и ветер с порывами до 18 м\с. Особенно осторожными следует быть водителям, на дорогах образуется снежный накат. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского УГМС.

- В среднем по региону температура ночью опустится до -14...-19 градусов, днем воздух прогреется до -9... -14 градусов, - говорят метеорологи.

Что касается погоды в столице Приангарья, днем 11 декабря ожидается небольшой снег. Ветер усилится до 11 м\с. Столбик термометра упадет до отметки -20, днем потеплеет до -10... -12 градусов.

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