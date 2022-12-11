Коммунальные службы Иркутска работают в усиленном режиме из-за снегопада Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

40 единиц техники и больше 100 человек борются с последствиями снегопада на улицах Иркутска днем 11 декабря. В порядок приводят дороги, тротуары и остановки. Спецмашины посыпают дорожные части натуральной смесью из соли и песка и параллельно вывозят снег. Об этом в социальных сетях рассказал мэр Руслан Болотов.

- Управляющие компании подключились во дворах. 200 дворников очищают лестницы и тротуары, - отметил градоначальник.

Также глава областного центра призвал жителей Иркутска, которые не удовлетворены работой служб, указывать в комментариях под постами в соцсетях точные адреса участков и при возможности прикреплять фото.

Напомним, местами по области днем 11 декабря синоптики обещают метели и ветер с порывами до 18 м\с. Особенно осторожными следует быть водителям, на дорогах образуется снежный накат. Мощный порывистый ветер бушует в Ольхонском районе. Из-за непогоды возможны перебои в работе паромной переправы.

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