Морозы до -44 градусов и метели ожидаются в Иркутской области 12 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 12 декабря, в Приангарье сохранятся снегопад и метели. Порывы западного, северо-западного ветра достигнут 15-18 м/с, предупреждают сибиряков в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области со ссылкой на данные Иркутского УГМС.

- По региону ожидаются переменная облачность и небольшой снег, - говорят синоптики. - Температура ночью опустится до -20...-25 градусов, при прояснении - до -30...-35. Днем воздух прогреется до -15...-20. Однако на севере области, в Катангском и Киренском районах, ночью грянут морозы до -44 градусов.

Тем временем в столице Приангарья столбик термометра установится у отметки в - 21 градус ночью и в -19 днем. Временами ожидается небольшой снег, а ветер усилится до 8-13 м/с.

Напомним, мощный порывистый ветер бушует в Ольхонском районе днем 11 декабря. Из-за непогоды возможны перебои в работе паромной переправы.

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