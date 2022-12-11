Прощание с погибшим в зоне СВО военным Александром Чурбаковым прошло в Братске. Фото: администрация Братска

В субботу, 10 декабря, в Братске прошло прощание с погибшим в зоне СВО Александром Чурбаковым. Военнослужащий контрактной службы в июле уехал из родного города, чтобы принять участие в защите Донбасса. Жизнь солдата оборвалась в ноябре при выполнении боевой задачи. За отвагу и смелость его посмертно наградили орденом Мужества. Об этом в социальных сетях рассказал мэр Братска.

- Александр Александрович посвятил свою жизнь служению Родине и до последнего дня оставался верным воинской присяге, - отметил Сергей Серебренников. - Самые искренние соболезнования родным и близким. Вечная память воину. Скорбим вместе с вами.

Прощание с сибиряком с воинскими почестями прошло на площади у храма Рождества Христова.

Напомним, военнослужащий родом из Братского района Александр Московских был награжден орденом Мужества посмертно. Боец погиб 27 августа в зоне действия СВО на территории Харьковской области. До последнего момента он выполнял обязанности командира взвода и пришел на помощь раненому товарищу, но сам был смертельно ранен.

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