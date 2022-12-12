Более десяти военнослужащих выписали из военного госпиталя в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Военнослужащие продолжают лечение в госпитале Иркутска. С последствиями ранений пациентам помогают справляться психологи. Также к работе будет привлечен специалист реабилитолог. Об этом в соцсетях рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Двух пациентов перевели в областную клиническую больницу, - рассказал глава региона. - Одного — в Иркутский научный центр хирургии и травматологии. Более 10 уже выписали. Как раз вчера пообщался с двумя из них. Ребята очень тепло благодарили за помощь, заботу, были рады съездить на Байкал, побывать в знаковых местах нашего города.

Напомним, в Братске прошло прощание с погибшим в зоне СВО Александром Чурбаковым. Военнослужащий контрактной службы в июле уехал из родного города, чтобы принять участие в защите Донбасса. Жизнь солдата оборвалась в ноябре при выполнении боевой задачи. За отвагу и смелость его посмертно наградили орденом Мужества.