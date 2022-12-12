Рассказываем о погоде в Иркутске 12 декабря 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Непогода резко обрушилась на жителей Приангарья. В областном центре бушует метель, порывы ветра едва не сбивают людей с ног. Днем температура в городе опустится до -17...-19 градусов, а ночью упадет до -21. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня 12 декабря до 20:00 местами по средней части озера Байкал ожидается очень сильный северо-западный, западный ветер 31-36 м/с. В Иркутске ветер – до 13 м/с, - отмечают в пресс-службе администрации областного центра.

Напомним, утром 12 декабря на борьбу со снегом на улицы столицы Приангарья вышло около 50 спецмашин. Комбинированные дорожные машины не только расчищают снег, но и обрабатывают центральные дороги от гололеда. Лестницы, тротуары и остановки в порядок приводят вручную более 200 человек. Скверы и парки убирают около 120 дворников и 10 единиц техники.