140 человек эвакуированы из горящего дома на улице Рабочего Штаба в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Этой ночью на территории областного центра спасатели тушили не только здание СПА, но и четырехэтажный жилой дом. Звонок от взволнованных жильцов поступил в 00:58. По указанному адресу на улице Рабочего Штаба выехали сразу семь пожарных расчетов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Пожар произошел в однокомнатной квартире, расположенной на первом этаже, - рассказали в ведомстве. - До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 140 человек, из них 28 детей и один маломобильный гражданин. На момент прибытия первого подразделения шел дым из комнаты.

На верхних этажах в ловушке оказались 10 человек. Часть из них удалось спустить с помощью автолестницы, остальных вывели по лестничным маршам.

По предварительной информации дознавателей МЧС, пожар на площади 24 квадратных метров произошел из-за короткого замыкания.

Напомним, воскресный вечер в столице Приангарья завершился ЧП. Крупный пожар в спа-центре в Иркутске 11 декабря 2022 года напугал жителей близлежащих районов. Об охваченном пламенем здании в экстренные службы в 21:26 сообщили очевидцы. Банный комплекс находится в поселке Молодежном на улице Трактовой.