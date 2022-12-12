Паромная переправа на Ольхон приостановила работу из-за шквалистого ветра Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Добраться до Ольхона или покинуть остров в ближайшие часы не получится. В работу паромной переправы на Байкале вмешались шторм и шквалистый ветер с порывами до 36 м/с. Пользоваться водным транспортом в таких условиях опасно. Об этом сообщают в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области в соцсетях.

- По прогнозам синоптиков, ветер с порывами до 31-36 м/с будет бушевать на Байкале в течение дня до 20:00 часов вечера, - отметили в региональном МЧС.

Сегодня, 12 декабря, на Байкале облачно, ожидается небольшой снег. Температура ночью опустится до -13...-18 градусов, при прояснении - до -22...-27. Днем потеплеет до -10...-15 градусов, местами до -20.

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Всю информацию о работе переправы узнавать у диспетчеров Восточно-сибирского речного пароходства по телефонам 8(3952) 287-544, 356-727.