Еще один завод стал участником нацпроекта «Производительность труда» в Иркутской области. Фото: администрация Усолья-Сибирского

Предприятие «Усольмаш» стал новым участником национального проекта «Производительность труда», который инициирован президентом России Владимиром Путиным в 2019 году. Об этом в социальных сетях рассказал мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин.

- Завод специализируется на производстве оборудовании для горнодобывающих предприятий. Продукция, выпускаемая под маркой «Усольмаш», в течение многих десятилетий работает на большинстве профильных предприятии России, а также эксплуатируется более чем в 20-ти странах мира, - отметил градоначальник.

Сегодня это предприятие является для города центральным, оно состоит в ТОСЭР и насчитывает около 370 специалистов в штате.

Напомним, навигацкая школа Иркутского техникума речного и автомобильного транспорта будет носить имя Почетного гражданина Приангарья, кандидата экономических наук адмирала Иннокентия Иннокентьевича Налетова. Адмирал поддерживал на протяжении трех лет деятельность отделения и участвовал в патриотическом воспитании студентов. Об этом объявили на торжественном посвящении в гардемарины 50 первокурсников-курсантов.