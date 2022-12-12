42 ДТП зарегистрировано в Иркутской области за неделю Фото: ГУ МВД по Иркутской области

52 человека получили различные травмы в дорожных авариях на территории Приангарья за минувшую неделю. Всего с 5 по 11 декабря инспекторами ГИБДД зарегистрировано 42 ДТП, которые закончились двумя летальными исходами. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Рейтинг причин ДТП возглавляют: нарушение правил проезда пешеходного перехода -7, неправильный выбор дистанции - 6, несоответствие скорости конкретным условиям движения - 5, а также нарушение правил расположения ТС на проезжей части - 4, - уточнили в ведомстве.

Напомним, сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах трагического ДТП, которое произошло в Ольхонском районе. Авария произошла около 13:00 часов 10 декабря на 113 километре автодороги «Баяндай-Еланцы», в районе села Шара Тогот. От полученных травм водитель погиб на месте.

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