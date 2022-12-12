Двое заключенных из Ангарска получили сроки за пропаганду запрещенного в России АУЕ

Двое заключенных из Ангарска получили сроки за пропаганду запрещенной в России субкультуры Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ангарске двух заключенных поймали на пропаганде субкультуры А.У.Е., которая признана в экстремистской организацией и запрещена Верховным судом России. Пользуясь своим авторитетом, они добивались, чтобы мужчины присоединялись к криминальному движению и вкладывали деньги для поддержания лидеров и участников. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Преступная деятельность пресечена в августе 2021 г. сотрудниками УФСБ и ГУФСИН России по Иркутской области. Расследование осуществлялось следователями Следственного комитета, - рассказали в ведомствах.

Так, уже осужденные за серьезные преступления мужчины получили новые сроки. Одному из них, успевшему выйти на свободу, суд назначил 4,5 года колонии общего режима с ограничением свободы. Второй подельник получил 6,1 лет "строгача" с ограничением свободы сроком в 1 год и 3 месяца.

Напомним, любовь к онлайн-играм загнала сибиряка в огромную долговую яму. 36-летний житель Братска коротал вечер за компьютером, когда увидел всплывшее окно с рекламой заработка на инвестициях. Он оставил номер и данные на сайте, после чего с ним связался якобы брокер. Ради "гарантированного" дохода мужчина взял кредит и отправил на счет "куратора" 1,5 миллиона рублей. Только потом он понял, что стал жертвой мошенников.

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