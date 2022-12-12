Любовь к онлайн-играм загнала сибиряка в огромную долговую яму Фото: Алексей БУЛАТОВ

36-летний житель Братска коротал вечер за прохождением онлайн-игры, когда увидел рекламу выгодных инвестиций. Нажав на окошко с предложением заработать легких денег, мужчина заполнил анкету, оставив свои данные и номер телефона. Вскоре раздался звонок. Незнакомец на другом конце провода представился брокером и предложил сыграть, но в этот раз на бирже. Он пообещал сибиряку гарантированный доход, если тот в ближайшее время найдет деньги для покупки ценных бумаг. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Братчанин оформил кредит и перевел на указанные лжеспециалистом счета свыше 1,5 миллиона рублей, - рассказали в ведомстве. - Выигрыш становился все больше и он решил забрать его целиком, однако счет заблокировался и так называемые кураторы потребовали внести еще 600 тысяч рублей для его разблокировки. Таких средств у заявителя не оказалось, и он понял, что стал жертвой обмана.

Полицейскими возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Тем временем мужчина остался наедине с огромными долгами и разрушенными мечтами о быстром заработке.

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