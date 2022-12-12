Игорь Кобзев рассказал о выборах в Заксобрание Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Пресс-конференция прошла на площадке правительства Иркутской области в понедельник, 12 декабря. Журналисты смогли задать интересующие их вопросы о подведении итогов работы властей губернатору Игорю Кобзеву. Один из них касался возможного участия главы региона в выборах в Законодательное Собрание в 2023 году. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

- Не вижу ничего зазорного, если сегодня возглавлю список (Единой России в Иркутской области — прим.ред.) и пойдем командой, - прокомментировал Игорь Кобзев.

Также во время пресс-конференции прозвучали вопросы о положении дел в поселках Мама, Артемовский. В одном были сложности транспортного характера, в другом — коммунального.

Обсуждалась тема дифференцированного тарифа на электроэнергию.

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