Игорь Кобзев предложил переместить майнинговые фермы на север Иркутской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

При обсуждении во время пресс-конференции темы возможного введения дифференцированных тарифов на электроэнергию в Иркутской области губернатор Игорь Кобзев отметил, что прежде всего необходимо законодательно урегулировать сферу майнинга. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья 12 декабря.

- На днях я общался с депутатом Госдумы Анатолием Аксаковым, который является одним из авторов законопроекта о майнинге. Принятие закона введет эту деятельность в правовое поле, - отметил глава региона. - После чего я предлагаю рассмотреть районы Иркутской области с точки зрения энергодефицита и энергопотребления, выделить зоны с профицитом мощности и именно там предложить сделать специальные майнинговые зоны по типу игорных. При этом запретить эту деятельность на всей остальной территории региона.

Напомним, 14 ноября 2022 года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое дает регионам страны право вводить дифференцированный тариф на электроэнергию. Согласно документу, он будет введен с 1 декабря 2022 года до 31 декабря 2023 года. Главной целью проекта стало разделение майнеров, которые наносят вред сибирякам, от рядовых потребителей света. Из-за серого майнинга страдают электросети, которые сильно перегружаются, появляются неожиданные отключения.