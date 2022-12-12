Малые аэропорты будут развивать в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Авиасообщение с Иркутском возобновилось в поселке Мама. Однако во избежание подобных ситуаций в других отдаленных городах и селах Приангарья было решено развивать малые аэропорты, большая часть которых находится в частной собственности. Об этом во время пресс-конференции заявил Игорь Кобзев.

- В сентябре у меня была встреча с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько, - рассказал глава региона. - Будем работать по решению вопросов реконструкции аэропортов малой авиации, в частности в Киренске, Усть-Куте и Ербогачене. Тема сложная проблемы копились годами, а в некоторых случаях десятилетиями. И, конечно, так быстро как хотелось бы нам, решить все эти вопросы не получится.

В 2023-м году стартует капитальный ремонт в аэропорту Бодайбо. Также закончится реконструкция аэропорта Братска.

Напомним, в минувшие выходные двух пациентов районной больницы поселка Мама доставили в Иркутск на самолете L-410. Об этом в соцсетях рассказал губернатор Игорь Кобзев. У женщины наблюдалось осложненное течение беременности. Анализы также вызывали обеспокоенность врачей. Сегодня сибирячка уже стала мамой, ей провели кесарево сечение.