Пострадавшим при падении самолета Су-30 на жилой дом выдадут квартиры в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Иркутский авиационный завод приобрел жилье для владельцев двухквартирного дома в иркутском микрорайоне Ново-Ленино, который был разрушен при падении самолета Су-30 23 октября. Об этом во время пресс-конференции рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 12 декабря.

Для одной из семей были приобретены двухкомнатная и однокомнатная квартиры. Также второй семье была оказана помощь в покупке дома. На месте крушения истребителя создадут памятное место, которое будет посвящено погибшим летчикам. Предприятие завершает оформление права собственности на земельный участок.

Напомним, "Комсомолка" спустя ровно месяц после ЧП рассказывала о том, как строит новую жизнь семья Милешиных. Ольга, ее 7-летний сын и мать находились внутри дома, когда на него рухнул самолет. Чудом они остались живы. Администрация Иркутска выплатила пострадавшим по 100 тысяч рублей и предоставила им жилье из маневренного фонда.

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