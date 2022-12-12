Почти 1 тысяча человек заразились COVID-19 за неделю в Иркутской области

Полностью выздоровели 898 сибиряков Фото: Олег ЗОЛОТО

В Иркутской области в период с 5 по 12 декабря коронавирусную инфекцию обнаружили у 959 человек - они получили положительные тесты. Всего с начала эпидемии инфицировались 355,2 тысячи жителей Приангарья. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора в регионе.

По данным ведомства, из больниц за неделю выписали 25 пациентов, они покинули стационары. На настоящий момент на ковид-койках находятся 205 человек по всей Иркутской области. Полностью выздоровели 898 сибиряков, всего с начала пандемии - более 350 тысяч человек.

К сожалению, за неделю скончались 7 человек из-за коронавируса и еще 4 человека из-за заболеваний, которые стали сопутствующие ковиду. Всего за несколько лет скончались 8835 и 898 человек соответственно.

Напомним. в Иркутской области не действуют никакие коронавирусные ограничения, на Новый год запланированы разные массовые мероприятия. В том числе откроют резиденцию Деда Мороза, которая не работала во время самоизоляции в очном формате.