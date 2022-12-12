Четыре человека погибли в пожарах в жилых домах за декабрь в Иркутской области

Из огня спасли 33 человека Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области за 12 дней декабря произошло 149 пожаров в жилых помещениях - частных домах, квартирах и дачах. В огне погибли четыре человека, еще девять сибиряков получили ожоги и другие травмы. Среди последних двое - несовершеннолетние разных возрастов. Об этом сообщает МЧС Приангарья.

- Половина всех пожаров, зарегистрированных в жилом секторе, приходится на надворные постройки. Почти треть пожаров происходит в частных жилых домах, еще 11% всех пожаров регистрируется в многоквартирных домах и чуть более 7% - на дачах, - рассказали в ведостве.

Спасатели рассказали о самой распространенной причине возникновения пламени - это неправильное использование электрооборудования. Если его установили с ошибками или просто используют без соблюдения техники безопасности, начинается пожар. По этой причине происходит половина техногенных пожаров.

Из огня спасли 33 человека. Спасатели помогают людям выходить за задымленных квартир и частных домов.

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