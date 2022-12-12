Пьяного водителя грузовика остановила полиция с помощью оружия в Иркутской области

Сибиряк объяснил: не остановился, потому что побоялся
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Баяндаевском районе Иркутской области полицейские закончили погоню за нарушителем с помощью оружия. Дежурный принял сообщение о том, что пьяный водитель на грузовике едет к Качугскому тракту - если его не остановить, он может устроить ДТП. На место отправили наряд полиции: когда они подъехали к грузовику и попросили водителя остановиться, он только вжал педаль газа. Об этом рассказали в МВД региона.
- Многотонный грузовик ускорился и попытался скрыться, свернув в поле. Во время погони полицейские не прекращали требовать остановиться и неоднократно предупреждали водителя о возможном применении оружия, - объяснили в полиции.
Сначала были выстрелы в воздух, только потом - по колесам. Но даже после попадания в шины водитель не остановился, а только пытался скрыться от правоохранительных органов в чистом поле. Тогда инспекторы решились стрелять в двигатель и радиатор. Только после этого грузовик остановился у края перелеска.
За рулем был пьяный 32-летний сибиряк, который объяснил: не остановился, потому что побоялся. Водительских прав у мужчины больше нет, на него составили 8 административных протоколов.
- Лихачу суд избрал наказание в виде 100 часов обязательных работ и назначил денежные штрафы. Его автомобиль помещен на арестплощадку. Кроме того, за повторную езду в нетрезвом виде ему грозит уголовное наказание до 2 лет лишения свободы, - резюмировали в МВД Иркутской области.
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