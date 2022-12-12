Замгенпрокурора России принял запросы о помощи от сирот и инвалидов в Ангарске

Всего замгенпрокурора принял 30 человек с самыми разными запросами Фото: Прокуратура Иркутской области

В Ангарске прошел личный прием горожан и жителей муниципалитета у заместителя генерального прокурора России Дмитрия Демешина. Он прибыл в Иркутскую область в рамках рабочей поездки, чтобы узнать, как работают сибирские правоохранительные органы. Об этом сообщает прокуратура Приангарья.

- Жители города и прилегающих сел пожаловались на отсутствие табличек со шрифтом Брайля, кнопок для вызова персонала, парковочных мест на бесплатных парковках, обеспечивающих доступность инвалидов в образовательные, лечебные и культурные учреждения; граждане из числа детей-сирот - на непредоставление жилья, - рассказали в ведомстве.

Всего замгенпрокурора принял 30 человек с самыми разными запросами, он поручил прокурору региона взять на контроль решение каждого из них.