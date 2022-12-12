Фантасмагорию по мотивам «Мертвых душ» показали в музтеатре жителям Иркутска

Спектакль является одним из самых сложных в репертуаре театра. Фото: Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского

Иркутский областной музыкальный театр имени Загурского показал новый спектакль по мотивам «Мертвых душ» Николая Гоголя. Режиссером выступила художественный руководитель минского театра «Территория мюзикла» Анастасия Гриненко. Спектакль является фантазией, в которой герой из современности попадает в события книги, решившись ее прочитать. Об этом сообщает пресс-служба театра.

- Путешествуя по N-ской губернии вместе с аферистом Павлом Чичиковым, Селифан сталкивается с другими колоритными персонажами из творчества Николая Гоголя, а заодно учится читать и осознает ценность литературы. В спектакле есть место авантюрным приключениям, едкой сатире, трогательной истории любви и философским размышлениям, - рассказали в организации.

По словам режиссера, в спектакле много аллюзий, которые выступают загадками для зрителей. Ключ к ним - в произведениях Гоголя, таких как Ревизор», «Нос», «Шинель», «Игроки», «Вий». Также в постановке можно увидеть человека, который похож на самого великого классика.

Спектакль стал одним из самых крупных по трудозатратам: только на изготовление костюмов и декораций ушло много времени и сил.