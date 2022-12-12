26,2 тысячи зараженных ОРВИ выявили за неделю врачи Иркутской области

Из общего числа зараженных более 18 тысяч человек - дети разных возрастов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ превысился уже на 30% - все больше детей и взрослых заболевают на работах, в школах и детских садах. Рост числа зараженных зафиксировали за последнюю неделю, диагноз поставили 26,2 тысячам человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Из общего числа зараженных более 18 тысяч человек - дети разных возрастов. Врачи уже подтвердили у 8 взрослых и 4 детей.

- В соответствии с СанПиН 3686-21 в случае отсутствия 20% и более детей по причине гриппа, ОРВИ и COVID-19, руководители образовательных организаций принимают решения о приостановлении учебного процесса в детских образовательных организациях, отдельных классах или группах, - объяснили в ведомстве.

Это значит, что некоторые образовательные учреждения или классы могут посадить на карантин, если на это будут основания.