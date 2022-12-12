Житель Тайшетского района на минивене пострадал в автоаварии со снегоуборочной машиной

Полиция начала проверку после автоаварии, чтобы выяснить причины и обстоятельства произошедшего Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

В Тайшетском районе Иркутской области произошло ДТП с участием снегоуборочной машины. На федеральной трассе "Сибирь" в снежную погоду столкнулись спецтехника и Mazda MPV. За рулем иномарки был 34-летний местный житель. Об этом сообщает Госавтоинспекция Приангарья.

- В результате ДТП пострадал 34-летний водитель иномарки, доставлен в медицинское учреждение. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными на дорогах, учитывать метеорологические условия, - рассказали в ведомстве.

Полиция начала проверку после автоаварии, чтобы выяснить причины и обстоятельства произошедшего. Степень ответственности участников ДТП установят после окончания проверки.

Ранее "КП-Иркутск" писала , что в Баяндаевском районе Иркутской области полицейские закончили погоню за нарушителем с помощью оружия. Дежурный принял сообщение о том, что пьяный водитель на грузовике едет к Качугскому тракту - если его не остановить, он может устроить ДТП. На место отправили наряд полиции: когда они подъехали к грузовику и попросили водителя остановиться, он только вжал педаль газа.

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