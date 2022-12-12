115 новых инфицированных коронавирусом обнаружили за сутки в Иркутской области

За неделю полностью выздоровели 898 сибиряков
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За прошедшие сутки в Иркутской области врачи выявили и подтвердили 115 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии положительные тесты на коронавирус получили 35,5 тысячи сибиряков, некоторые из них - повторно. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
За сутки, к счастью, не зарегистрировали летальных случаев от коронавирусной инфекции. Однако один человек скончался от болезней, которые стали сопутствующими. Всего с начала пандемии болезнь не перенесли 8835 и 898 человек соответственно.
Ранее "КП-Иркутск" писала о том, что за неделю выявили почти тысячу зараженных ковидом, при этом полностью выздоровели 898 сибиряков, всего с начала пандемии - более 350 тысяч человек.
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