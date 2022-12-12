Шесть школ построят в 2023 году в городах Иркутской области

Строительство одной школы проспонсирует инвестор Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шесть школ возведут в городах Иркутской области в 2023 году по решению региональных властей. Работы по одной из них, которая появится в Усть-Куте, проспонсирует внешний инвестор. Об этом рассказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев во время пресс-конференции с журналистами.

- На следующий год в регионе планируется начать строительство шести школ. Один из объектов планируется возвести в Усть-Куте. Это будет новое здание средней школы №7. Объект построят за счет инвестора, в настоящее время проект проходит необходимое согласование, - заявил политик.

Строительство школ проведут в том числе по нацпроекту "Образование". Про существующие учреждения тоже не забывают: планируют реконструкцию и восстановление зданий, которые находятся в ветхом состоянии.

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