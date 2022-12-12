Мемориальную доску заслуженному учителю РСФСР Иосифу Дрицу открыли в Иркутске

Мемориальную доску заслуженному учителю РСФСР Иосифу Дрицу установили на школе №11. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В областном центре состоялось торжественное открытие мемориальной доски создателю первой в городе авторской школы, заслуженному учителю РСФСР Иосифу Александровичу Дрицу. Она установлена на здании школы № 11 с углубленным изучением отдельных предметов в переулке Богданова, 6.

В церемонии приняли участие мэр города Руслан Болотов, заместитель председателя Думы Иркутска Сергей Юдин, директор МБОУ СОШ № 11 Тамара Свидина, председатель комиссии по городской топонимике и увековечению известных в Иркутске людей и событий Александр Гимельштейн, дочь Иосифа Дрица Софья Белинская, представители педагогической общественности, курсанты городского центра «Патриот», учителя и школьники.

– Открывая мемориальную доску Иосифу Дрицу, мы отдаем дань уважения всему педагогическому сообществу. Благодарю всех, кто участвовал в создании мемориальной доски и неравнодушно отнесся к воплощению этой идеи. Убежден, реализуя подобные инициативы, мы не только сохраняем историю, но и задаем вектор, обозначаем приоритеты для будущего поколения, – подчеркнул Руслан Болотов.

Автор композиции - иркутский скульптор Алексей Плотников. В этом же году школе № 11 было присвоено имя И.А. Дрица, который руководил учреждением 33 года, с 1943 года. Именно при нем в школе появились классы с углубленным изучением математики, физики и химии.