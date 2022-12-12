Отключение отопления в Иркутске 13 декабря Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Отключение отопления в Иркутске 13 декабря анонсировал оператор оператор теплосетей города. Причиной стали профилактические ремонтные работы, которые нужны для предотвращения аварий в сетях.

Отключение отопления в Иркутске 13 декабря

- Проведем ремонт тепловой сети по улицам Розы Люксембург, 30, Декабрьских Событий, 86, Александра Невского, 58 и в индивидуальном тепловом пункте по лице Сурикова. По улице Ржанова, 25а ремонт проведет ООО "А-Строй", - рассказали в компании.

Отключение отопления в Иркутске 13 декабря затронет три округа города: Ленинский, Правобережный и Октябрьский. Конечно, перебои с подачей тепла пройдут не по всей территории округов, лишь по некоторым улицам. Например, по улицам Декабрьский Событий, Иосифа Уткина, Пискунова, Ржанова и других.

Отключение начнется в 9 утра, точное время смотрите в таблице, предоставленной компанией.