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НовостиОбщество12 декабря 2022 14:28

Отключение отопления в Иркутске 13 декабря затронет три округа города

Отключение отопления в Иркутске 13 декабря начнется с утра
Дарья БОЛЕСОВА
Отключение отопления в Иркутске 13 декабря

Отключение отопления в Иркутске 13 декабря

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Отключение отопления в Иркутске 13 декабря анонсировал оператор оператор теплосетей города. Причиной стали профилактические ремонтные работы, которые нужны для предотвращения аварий в сетях.

Отключение отопления в Иркутске 13 декабря

- Проведем ремонт тепловой сети по улицам Розы Люксембург, 30, Декабрьских Событий, 86, Александра Невского, 58 и в индивидуальном тепловом пункте по лице Сурикова. По улице Ржанова, 25а ремонт проведет ООО "А-Строй", - рассказали в компании.

Отключение отопления в Иркутске 13 декабря затронет три округа города: Ленинский, Правобережный и Октябрьский. Конечно, перебои с подачей тепла пройдут не по всей территории округов, лишь по некоторым улицам. Например, по улицам Декабрьский Событий, Иосифа Уткина, Пискунова, Ржанова и других.

Отключение начнется в 9 утра, точное время смотрите в таблице, предоставленной компанией.

Отключение отопления в Иркутске 13 декабря

Отключение отопления в Иркутске 13 декабря