Мемориальную доску заслуженному учителю РСФСР Иосифу Дрицу открыли в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На фасаде здания школы № 11 с углубленным изучением отдельных в Иркутске установили мемориальную доску, которую украшает портрет-барельеф Иосифа Дрица. Его имя носит образовательное учреждение. Посвященный заслуженному учителю РСФСР памятный знак создал иркутский скульптор Алексей Плотников. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

– Я тронута тем, что на открытие пришли выпускники, которые уже давно окончили школу– сказала дочь заслуженного учителя РСФСР Софья Белинская. - Это говорит о том, что отца помнят и уважают его труд. Самые главные качества, которые он воспитывал в педагогах, учениках, – «за честь родной 11-ой школы».

Напомним, в октябре 2022 года монумент с портретом Нины Васильевны Кондратенковой, первой учительницы Юрия Гагарина, появился во дворе иркутской школы № 21, где она проработала директором 10 лет. Также более 30 лет она была педагогом в школах областного центра.